FC Eindhoven haalt Rayan Buifrahi op Deadline Day

FC Eindhoven heeft vleugelaanvaller Rayan Buifrahi aangetrokken. De 21-jarige Marokkaans-Belgische speler komt transfervrij over van Club Brugge en heeft een contract tot medio 2028 getekend.

Gevonden voor jou

De jonge aanvaller speelde afgelopen seizoen bij Club NXT, het beloftenteam van Club Brugge, in de Belgische Challenger Pro League. Hij kwam daarin 22 keer in actie. Buifrahi begon zijn professionele carrière bij MVV Maastricht, waar hij in 2025 de overstap maakte naar de Belgische topclub.

Met deze transfer lijkt FC Eindhoven zich op Deadline Day te willen versterken voor het komende seizoen. De club uit Brabant hoopt met Buifrahi extra kwaliteit toe te voegen aan de aanvalslinie. De vleugelaanvaller brengt zowel ervaring uit de Nederlandse competitie als ontwikkeling bij een gerenommeerde Belgische club met zich mee.

Contract tot 2028

Buifrahi heeft een contract getekend dat hem tot medio 2028 aan FC Eindhoven bindt. Met zijn terugkeer naar Nederland keert hij terug naar een vertrouwde omgeving. De aanvaller geeft aan enthousiast te zijn over zijn nieuwe club en de Nederlandse competitie, waar hij mooie resultaten wil behalen.

Met deze aanwinst hoopt FC Eindhoven een stap vooruit te zetten in de competitie en zich te profileren als een sterke ploeg. De transfer van Buifrahi is een van de laatste acties op de transfermarkt voor de club dit seizoen.