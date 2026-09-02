Joël van den Berg naar Celtic FC

Joël van den Berg vertrekt naar Celtic FC. PSV heeft een akkoord bereikt over de transfer van de 19-jarige middenvelder naar de Schotse club, waar hij een contract van vier jaar tekent.

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PSV laat weten dat Joël van den Berg de overstap maakt naar Schotland. De jonge middenvelder heeft een overeenkomst gesloten met Celtic FC, de koploper van de Schotse competitie. Het contract omvat vier seizoenen met een optie voor een extra jaar.

Joël begon zijn carrière bij Vitesse en kwam in 2023 naar de jeugdopleiding van PSV. Hij ontwikkelde zich tot een vaste speler bij Jong PSV en maakte zes officiële optredens in het eerste elftal. Zijn tijd in Eindhoven heeft hem zowel sportief als persoonlijk vooruitgang gebracht.

Dankbaarheid voor PSV

Van den Berg kijkt met trots terug op zijn tijd bij PSV. Hij genoot van spelen in het Philips Stadion en waardeert de steun van de fans. Ook sprak hij zijn dank uit richting de club, van de staf tot zijn teamgenoten. Volgens hem heeft PSV een belangrijke rol gespeeld in zijn groei als speler en persoon.

PSV heeft de jonge middenvelder bedankt voor zijn inzet en wenst hem veel succes bij Celtic FC. Met deze transfer zet Joël een nieuwe stap in zijn carrière, terwijl PSV afscheid neemt van een talent dat tot de toekomst van de club behoorde.