Valkenswaard organiseert cultuurdag op 13 september

Op zondag 13 september organiseert kinderburgemeester Stephanie Aarts een cultuurdag in het Van Bestpark in Valkenswaard. De middag staat in het teken van ontmoeting, verbinding en het leren kennen van andere culturen. Er zijn diverse activiteiten zoals muziek, dans en workshops. Iedereen is welkom tussen twaalf en vier uur.

Gevonden voor jou

In het Van Bestpark in Valkenswaard wordt op zondag 13 september een kleurrijke en gezellige cultuurmiddag georganiseerd. Kinderburgemeester Stephanie Aarts wil hiermee inwoners samenbrengen en laten kennismaken met verschillende tradities en culturen.

Het programma biedt allerlei activiteiten waarmee bezoekers op een laagdrempelige manier andere gebruiken en gewoonten kunnen ontdekken. Denk aan feestelijke muziek en dans, creatieve workshops en traditionele kleding. Ook zijn er hapjes uit diverse landen en inspirerende verhalen te horen.

Verbinden en leren

Volgens de kinderburgemeester is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. De cultuurdag is bedoeld om te laten zien hoe waardevol het is om van elkaar te leren en samen te genieten van wat mensen verbindt.

De middag is geschikt voor jong en oud en biedt een kans om op een ontspannen manier met elkaar in contact te komen. Iedereen uit Valkenswaard en omgeving wordt uitgenodigd om langs te komen.

Praktische informatie

De cultuurdag vindt plaats op zondag 13 september 2026 in het Van Bestpark in Valkenswaard. Het evenement duurt van twaalf uur tot vier uur in de middag.