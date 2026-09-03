Valkenswaard werkt aan toekomst met duurzame energie

De gemeente Valkenswaard heeft plannen om het stroomnet te verbeteren. Dit is nodig vanwege de overstap naar duurzame energie en toenemend gebruik van elektriciteit.

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Valkenswaard zet stappen om de energietransitie te ondersteunen en het stroomnet toekomstbestendig te maken. De overgang naar duurzame energiebronnen is belangrijk voor betaalbare en betrouwbare energie, maar zorgt ook voor drukte op het elektriciteitsnet. Dit kan leiden tot storingen op piekmomenten, wanneer er veel elektriciteit tegelijk wordt gebruikt of teruggeleverd.

Een belangrijk onderdeel van de plannen is het verminderen van netcongestie, een soort file op het stroomnet die ontstaat door overbelasting. Vooral met de toename van elektrische auto's, koken op elektriciteit en zonnepanelen groeit de belasting van het netwerk. Valkenswaard werkt daarom aan uitbreiding en verbetering van het stroomnet om de toenemende vraag aan te kunnen.

Overstap naar elektriciteit

De overstap van gas naar elektriciteit vraagt om aanpassingen van inwoners en bedrijven. Het doel is om samen slimmer met energie om te gaan en de piekmomenten op het stroomnet te beperken. Door bewust te kiezen voor energiebesparing en efficiënter gebruik, kan de gemeente betrouwbare en betaalbare energie blijven garanderen.

Toekomstgericht werken

De energietransitie is een uitdaging die iedereen in Valkenswaard raakt. Door nu actie te ondernemen, wordt de gemeente voorbereid op een duurzame toekomst. Het streven is om afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen te verkleinen en het klimaat te beschermen. Valkenswaard maakt zich op voor een energietoekomst die zowel schoon als betaalbaar is.

De gemeente moedigt inwoners aan om zich te verdiepen in isolatie, zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Valkenswaard.