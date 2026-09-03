Op zaterdag 12 september organiseert IVN Mark & Donge een gedichtenwandeling op landgoed Anneville in Ulvenhout. De wandeling begint om half twee ’s middags en duurt tot ongeveer half vier. Tijdens de route staan gedichten en natuur centraal.

Gevonden voor jou

De gedichtenwandeling vindt plaats op het historische landgoed Anneville, dat bekend staat om zijn rijke geschiedenis. Het landgoed, gelegen bij het buurtschap Geersbroek, werd in de 19e eeuw gesticht door Prosper Cuypers en vernoemd naar zijn vrouw Anne van Velthoven. Het landhuis en park zijn nog steeds in bezit van zijn familie.

Tijdens de wandeling is er aandacht voor zowel de natuur als de geschiedenis van het gebied. Anneville speelde een rol tijdens de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Bernhard vierden hier samen met buurtbewoners de vrijheid. Langs de lanen en paden van het landgoed groeit en bloeit volop flora, wat perfect aansluit bij het thema van de middag.

Poëzie in de natuur

Deelnemers worden tijdens de route getrakteerd op gedichten die passen bij de omgeving. Gidsen van IVN Mark & Donge zorgen ervoor dat de wandeling een rustige ervaring wordt, waarbij natuur, geschiedenis en poëzie samenkomen. De route duurt anderhalf tot twee uur.

De wandeling start om 13.30 uur en eindigt rond 15.00 à 15.30 uur. Landgoed Anneville ligt ten zuiden van Breda, in Ulvenhout. Meer informatie over de vertreklocatie wordt na aanmelding verstrekt.