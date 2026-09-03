Creatieve cursussen voor kinderen en jongeren in Vught

Kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar kunnen dit najaar in Vught deelnemen aan creatieve cursussen. De activiteiten zijn samengesteld door Plaza Cultura en JAZA om talenten te ontwikkelen. Er is keuze uit ontwerpen met Canva, comics tekenen en werken met textiel. De lessen worden gegeven door ervaren kunstvakdocenten.

Gevonden voor jou

In Vught krijgen kinderen de kans om buiten schooltijd creatief bezig te zijn. Ze leren nieuwe vaardigheden en ontmoeten leeftijdsgenoten met dezelfde interesses. De cursussen worden begeleid door Plaza Cultura, dat samen met jongerennetwerk JAZA een gevarieerd aanbod heeft samengesteld.

Gevarieerd aanbod

Er zijn drie verschillende workshops. Bij 'Ontwerpen met Canva' leren jongeren socialmediaposts, posters, logo’s en video’s maken. Deze lessen worden verzorgd door docenten van OverLinks Design. 'Comics tekenen' richt zich op het verder ontwikkelen van tekentechnieken en het ontdekken van een eigen stijl. Kunstenaar Jan-Hein Arens begeleidt deze cursus. Voor wie graag met textiel werkt, is er een workshop onder leiding van textieldocente Simone Ruig. Hier leren jongeren hoe ze een tas, patches en een bag charm maken.

Creativiteit en ontmoeting

De cursussen zijn een uitbreiding op het bestaande aanbod van dans, muziek, musical en beeldende kunst in Vught. Plaza Cultura en JAZA kijken ook naar de wensen en ideeën van jongeren om het programma verder te ontwikkelen. De samenwerking tussen ervaren docenten en deze organisaties zorgt voor een inspirerende omgeving.

De cursussen vinden plaats dit najaar en zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar. Ze bieden een combinatie van leren, maken en plezier. Voor wie meer informatie wil, zijn details te vinden via het jongerennetwerk van Vught.