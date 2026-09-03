Bosz gelooft in zijn nieuwe PSV: 'Beste selectie van Nederland'

Peter Bosz is ervan overtuigd dat hij ook dit seizoen weer de beste selectie van Nederland heeft. De coach van PSV sprak woensdagavond vol vertrouwen over zijn nieuwe ploeg in Muziekgebouw Eindhoven bij 'Masterclass: Het Geheim van Peter Bosz'. Deze Masterclass is vanaf volgende week te zien bij Omroep Brabant.

Wat is er nodig om van spelers kampioenen te maken, hoe houd je iedereen scherp als het te makkelijk lijkt te gaan en wat doe je als de vorm er plotseling niet meer is? In Masterclass wordt de PSV-coach scherp bevraagd door presentator Marcel van Herpen. Maar de transfermarkt is nog maar net gesloten, dus luidt eerst de vraag: wat is het laatste nieuws? "Ik wil graag beginnen met de contractverlenging Amir Bouhamdi", stelt Bosz. De 18-jarige zette woensdag zijn krabbel onder een nieuw contract tot 2031. "Hij doet het erg goed en we zijn blij dat we zulke goede spelers kunnen behouden."

"Tegenwoordig zeggen we: 'Ever change a winning team.'"

Ook Sam Lammers werd op de laatste dag nog gepresenteerd door PSV. "Dat hebben we vooral gedaan omdat Alassane Pléa geblesseerd is geraakt en de vraag is hoe hij terug gaat komen." Toch kent de coach Lammers al wel even. "Vanaf zijn geboorte! Zijn oom John is mijn beste vriend." In deze transferwindow zag PSV ook enkele topspelers vertrekken. "Tegenwoordig zeggen we: 'Ever change a winning team.' Sir Alex Ferguson vertrok bij Manchester United altijd na een paar jaar ruzie maken met zijn beste spelers of verkocht ze. Nou ben ik geen ruziemaker, maar we zien wel dat vernieuwing ook goed kan zijn." Al met al kijkt Bosz tevreden terug op de transferzomer van PSV. "Ik vind dat we weer de beste selectie van Nederland hebben. Dat meen ik echt. En dat probeer ik ook uit te stralen naar de spelers." Toch houdt hij wel een slag om de arm. "Dat wil niet zeggen dat we automatisch kampioen worden. We moeten het wel laten zien."