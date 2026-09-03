Speeltuin De Donk in Rijsbergen blijft behouden

Het college van Zundert heeft besloten speeltuin De Donk in Rijsbergen te behouden. Dit gebeurt ondanks dat het niet binnen het speelbeleid 2022-2026 valt. De kosten worden gedekt uit algemene middelen, omdat alle toestellen vernieuwd moeten worden. De werkzaamheden staan gepland voor eind 2026.

Gevonden voor jou

De speeltuin in Rijsbergen blijft behouden, zo heeft het college van burgemeester en wethouders van Zundert besloten. Hiermee geven ze gehoor aan de wens van omwonenden en een motie van de gemeenteraad. Het behoud van De Donk valt niet binnen het huidige speelbeleid en was daarom niet begroot.

De kosten voor het vernieuwen van de speeltoestellen worden betaald uit de algemene middelen. Alle toestellen in de speeltuin moeten worden vervangen, wat zorgt voor extra uitgaven buiten het bestaande budget. De werkzaamheden zullen plaatsvinden aan het einde van 2026, afhankelijk van de levertijd van de nieuwe speeltoestellen.

Rapportage Sociaal Domein vastgesteld

Naast het besluit over de speeltuin heeft het college ook de eerste Bestuursrapportage Sociaal Domein 2026 vastgesteld. Deze rapportage verschijnt twee keer per jaar en geeft inzicht in ontwikkelingen rondom onder andere zorg voor ouderen, jeugdzorg en schuldhulpverlening.

De gemeente Zundert streeft ernaar armoede te verminderen, inwoners te ondersteunen naar vermogen en hulp laagdrempelig beschikbaar te maken. Deze strategische doelen staan centraal in de rapportage die het college heeft goedgekeurd.