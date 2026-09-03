Festival in Heeze helpt inwoners gezonder leven

Op zaterdag 19 september vindt in Heeze het De Stap naar gezonder Festival plaats. Bezoekers krijgen van professionals uit de gemeente praktische tips over gezondheid, voeding en bewegen. Het evenement is gratis toegankelijk en wordt gehouden in ’t Perron.

Gevonden voor jou

Het festival richt zich op inwoners die gezonder willen leven, maar niet goed weten waar te beginnen. Tijdens het evenement zijn er lezingen door huisartsen, dansworkshops en een Health Check. Ook is er ruimte voor ontmoeting en gezelligheid, zoals bij de PubQuiz.

Het evenement wordt georganiseerd door Huisartsenpraktijk Stalpers, Apotheek Heeze, ZuidZorg, Cordaad Welzijn, Stroomz zorggroep en de gemeente Heeze-Leende. Zij willen inwoners op een laagdrempelige manier inspireren om een gezonde stap te zetten.

Praktische informatie

Het festival vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Perron aan de Schoolstraat in Heeze. De deuren openen om één uur ’s middags en het programma loopt door tot vijf uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en aanmelden is niet nodig.

Volgens de organisatoren is iedereen welkom, van jong tot oud. Ze moedigen bezoekers aan om familie, vrienden of buren mee te nemen. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van het festival.