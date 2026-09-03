Week van de Ontmoeting brengt inwoners samen

In Heeze-Leende vindt de Week van de Ontmoeting plaats. Inwoners kunnen van 3 tot en met 10 september deelnemen aan diverse activiteiten, zoals wandelingen en creatieve workshops.

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De Week van de Ontmoeting biedt een gevarieerd programma, verspreid over de kernen Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp. Het doel is om inwoners samen te brengen en nieuwe contacten te leggen. Er is voor iedereen iets te doen, van een filmavond tot een gezamenlijk ontbijt.

De activiteiten zijn bedoeld voor jong en oud, en worden georganiseerd door lokale inwoners. Het is een kans om deel te nemen aan iets nieuws of om bekenden te ontmoeten in een gezellige setting.

Wat is er te doen?

Op het programma staan onder andere muzikale optredens, creatieve workshops en wandelingen. Ook zijn er momenten om samen te eten, zoals een ontbijt of een middagactiviteit. De activiteiten vinden plaats in alle kernen van de gemeente Heeze-Leende.

De Week van de Ontmoeting loopt van donderdag 3 september tot en met donderdag 10 september. Het uitgebreide programma is te vinden via de officiële webpagina van de gemeente.