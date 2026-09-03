Heeze-Leende ruimt zwerfafval op tijdens World Cleanup Day

Heeze-Leende komt op zaterdag 19 september in actie tegen zwerfafval. De gemeente organiseert die dag een grote opruimactie in het kader van World Cleanup Day. Bewoners kunnen zich aanmelden en samen of alleen hun buurt schoner maken.

Gevonden voor jou

De grote schoonmaak begint bij het gemeentehuis aan de Jan Deckersstraat in Heeze. Daar kunnen deelnemers kiezen uit twee startmomenten: tien uur ’s ochtends of één uur ’s middags. Er wordt gezamenlijk afgetrapt met koffie, thee en iets lekkers, waarna iedereen op pad gaat.

Ook inwoners van Leende en Sterksel zijn welkom om mee te doen. Bij voldoende aanmeldingen wordt daar een eigen startmoment georganiseerd. Anders kunnen materialen vooraf worden opgehaald en kan men zelfstandig aan de slag.

Materialen en prijzen

De gemeente zorgt voor afvalgrijpers en speciale afvalzakken, zodat iedereen goed voorbereid op pad kan. Het ingezamelde zwerfafval wordt na afloop opgehaald door de gemeente. Onder de deelnemers worden bovendien leuke prijzen verloot, wat de actie extra aantrekkelijk maakt.

De opruimactie staat open voor iedereen. Of je nu alleen meedoet, met je gezin, buren of collega’s, elke bijdrage helpt om Heeze-Leende schoner te maken. Aanmelden kan tot en met vrijdag 18 september.