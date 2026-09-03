Energiecafé in Heeze: duurzame energie centraal

Energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende viert haar tienjarig bestaan met een Energiecafé op donderdag 17 september in ’t Perron in Heeze. Hier wordt uitleg gegeven over het aanbieden van 100% duurzame, lokaal opgewekte energie en de samenwerking met het landelijke collectief om | nieuwe energie.

Gevonden voor jou

De energiecoöperatie uit Heeze-Leende breidt haar activiteiten uit en gaat voortaan groene stroom en gas leveren die lokaal en duurzaam zijn opgewekt. Dit gebeurt in samenwerking met om | nieuwe energie, een landelijk collectief van tientallen energiecoöperaties zonder winstoogmerk.

De stroom wordt opgewekt door zonne- en windenergieprojecten in de regio, waardoor je als afnemer precies weet waar je energie vandaan komt. Bovendien draag je zo bij aan de verduurzaming van je eigen omgeving. Het collectief is meerdere jaren uitgeroepen tot een van de groenste energieleveranciers van Nederland.

Wat kun je verwachten?

Het Energiecafé vindt plaats op donderdag 17 september om acht uur ’s avonds in ’t Perron in Heeze. Tijdens deze bijeenkomst geeft gastspreker Els de Vroed van om | nieuwe energie meer uitleg over het energiecollectief, de herkomst van de energie en hoe je kunt overstappen. Bezoekers krijgen ook de kans om vragen te stellen.