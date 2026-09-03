Opblaasproducten tijdelijk inleveren bij GRIP in Heeze-Leende

Inwoners van Heeze-Leende kunnen hun oude opblaasproducten op 21 en 22 september tijdelijk inleveren bij het GRIP. Blink organiseert deze actie om aandacht te vragen voor het goed scheiden van afval. Zwembanden, luchtbedden en ander opblaasbaar speelgoed horen niet bij het PMD-afval.

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De actie is bedoeld om inwoners bewust te maken van de juiste manier om opblaasproducten af te voeren. Deze producten zijn vaak gemaakt van vinyl, een soort PVC, en mogen niet in de PMD-zak. Tijdens de actieperiode mag je één extra tas met kapotte opblaasproducten inleveren naast je reguliere afval.

Op maandag 21 september staat de GRIP-wagen in Heeze op de Jan Deckersstraat van half negen tot half elf ’s ochtends en op de Dominee Kremerstraat van half één tot half twee ’s middags. Op dinsdag 22 september kun je terecht op de Ten Borchwardlaan van half negen tot half elf ’s ochtends en op de Pastoor Spieringslaan van half één tot half twee ’s middags. In Leende staat de wagen op dinsdag 22 september van twee tot drie uur ’s middags op het Torenplein. In Sterksel kun je op maandag 21 september van twee tot drie uur ’s middags naar de Beukenlaan.

Wat mag je inleveren?

Bij de GRIP-wagen kun je onder andere zwembanden, opblaasbare dieren zoals flamingo’s, luchtbedden, strand- en zwembadballen, kinderbootjes en waterspeelgoed kwijt. Ook babyzwembanden, opblaasbare eilandjes en lounges worden geaccepteerd. Grote zwembaden en luchtbedden met een velourslaag zijn echter niet toegestaan.

De actie loopt van 7 september tot en met 9 oktober en is een initiatief om afvalscheiding te verbeteren. Het inleveren van opblaasproducten is gratis, en je helpt daarmee mee aan een duurzamere verwerking van kunststoffen.