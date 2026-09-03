Bodemsanering gepland aan Beemdweg in Helmond

Er komt een bodemsanering aan de Beemdweg 6 in Helmond. De melding is gedaan door Gemeenschappelijke Regeling BLINK en ontvangen door de gemeente op 26 augustus.

Gevonden voor jou

De voorgenomen bodemsanering aan de Beemdweg in Helmond is gemeld volgens de Wet bodembescherming. Het gaat om het saneren van de bodem op het adres Beemdweg 6. De gemeente Helmond heeft de melding ontvangen van BLINK, een organisatie die milieutaken uitvoert voor gemeenten.

Deze melding dient alleen om de omgeving op de hoogte te brengen van de geplande activiteit. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de bodemsanering.