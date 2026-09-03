Advertentie
Holzken Fightnight 11 krijgt groen licht in Helmond
Vandaag om 09:18
Holzken Fightnight 11 heeft toestemming gekregen om op 3 oktober plaats te vinden aan de Icarusstraat in Helmond.
De gemeente Helmond heeft op 31 augustus een evenementenvergunning verleend voor Holzken Fightnight 11. Het sportevenement zal op zaterdag 3 oktober worden gehouden aan de Icarusstraat 35.
De vergunning is verstrekt onder zaaknummer 079453144825. Het gaat om een avond vol vechtsportactiviteiten, georganiseerd op een centrale locatie in Helmond.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie