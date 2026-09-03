Oktoberpleinfist 2026 krijgt groen licht in Helmond

Het Oktoberpleinfist 2026 op zaterdag 10 oktober aan de Peeleik in Helmond heeft toestemming gekregen. De evenementenvergunning is op 27 augustus verleend.

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Het jaarlijkse Oktoberpleinfist, dat dit jaar plaatsvindt op zaterdag 10 oktober aan de Peeleik in Helmond, heeft officieel groen licht gekregen. De gemeente heeft op 27 augustus de vergunning afgegeven, wat betekent dat de voorbereidingen voor het feest kunnen doorgaan.

Het evenement is een populaire traditie in Helmond en trekt doorgaans veel bezoekers. De vergunning is een belangrijke stap om de festiviteiten veilig en volgens de regels te organiseren.