Woninguitbreiding Meerkoetstraat Helmond vergunningsvrij

De woning aan Meerkoetstraat 8 in Helmond mag vergunningsvrij worden uitgebreid. Dit is besloten na een beoordeling van de aanvraag.

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De aanvraag voor het uitbreiden van de woning aan Meerkoetstraat 8 in Helmond is op 13 augustus 2026 ontvangen. Na beoordeling is vastgesteld dat hiervoor geen omgevingsvergunning nodig is. Hierdoor kan de uitbreiding zonder verdere vergunning plaatsvinden.

Het besluit heeft betrekking op het vergunningsvrij verklaren van de aanvraag, wat betekent dat de geplande werkzaamheden voldoen aan de regels en geen aanvullende toestemming vereisen.