Vintage jassen uit de jaren 70 en 80 opgedoken in Valkenswaard

Als kind heb je vast wel eens in de kledingkast van je opa en oma gesnuffeld. Hier kwam je een wereld van stijlen uit vervlogen tijden tegen, met dikke stoffen en bijzondere prints. Bij kringloopwinkel Verderest in Valkenswaard werd deze week zo´n parel gevonden: twee wollen vintage jassen uit de jaren zeventig en tachtig, in perfecte staat.

Annelieke van den Oord Geschreven door

Het label ‘vintage’ wordt te pas en te onpas gebruikt voor tweedehands kleding, maar niet elk oud kledingstuk verdient die titel. "Slechts 2 procent van de kleding die hier binnenkomt, is echte vintage", vertelt Trudie Wijnen van Verderest. De jassen op het rek naast haar voldoen wel aan de criteria: minstens 25 jaar oud, gemaakt van hoogwaardige materialen en met een tijdloze uitstraling. “Het is geweldig om te zien dat kleding uit die tijd zo goed bewaard is gebleven.” De term vintage vindt zijn oorsprong in de wijnwereld, waar het verwees naar het oogstjaar van kwalitatief goede wijnen. Rond 1950 begon men de term in Frankrijk en Engeland te gebruiken voor oude, kwalitatief hoogstaande kleding. Tegenwoordig wordt deze wereldwijd gebruikt voor items die minstens een kwart eeuw oud zijn en een tijdloze kwaliteit en stijl uitstralen.

Hoe herken je vintage?

Vintage herken je aan de kwaliteit van de stof: deze is zwaarder, steviger en vaak met de hand afgewerkt. "We zien en voelen het verschil meteen als zo´n item binnenkomt", voegt collega Michel Hoonings toe. Denk aan wollen jassen, rokken met verfijnd binnenwerk en leren jacks met rijke details. Typisch voor de jaren zeventig zijn de slankere silhouetten, de belijning van de stiksels en herfstkleuren als bruin, rood en oranje. De jaren tachtig zijn direct te herkennen aan de schoudervullingen.

Vintage kleding bij kringloopwinkel Verderest in Valkenswaard (foto: Michel Hoonings/Verderest)

De vintage schatten komen op verschillende manieren binnen bij Verderest. Soms zitten ze verpakt in zakken tussen andere kleding, soms worden ze gevonden tijdens huisontruimingen. "Als je zo’n huis binnenstapt, dan ervaar je grootmoeders leven”, vertelt Michel. “Op die plekken halen wij de echte parels op." Waarom vintage langer meegaat

De staat van de vintage stukken bij Verderest is verrassend goed. "De jassen zijn compleet en zonder beschadigingen", vertelt Trudie. Dat komt mede door de goede kwaliteit en de zorgvuldige behandeling van vroeger. "Mensen waren zuiniger op hun spullen. Ze wasten en streken kleding met meer aandacht." Bevat een vintage parel toch een mankement? Dan wordt die in het atelier van Verderest opgeknapt. Vintage is niet voor iedereen. "Je moet er echt van houden", zegt Trudie. “Door mensen die geen kenner zijn en de stijl minder waarderen, wordt het soms als oubollig bestempeld.” Toch vliegen de stukken de deur uit. "Kwaliteit heeft zijn prijs, maar we proberen de prijzen toegankelijk te houden voor iedereen." Een leren jas of wollen mantel gaat bijvoorbeeld al weg vanaf 30 euro.