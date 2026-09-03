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Vergunning voor ondersteunende horeca verleend in Raamsdonksveer
Vandaag om 09:18
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor ondersteunende horeca aan de Prins Bernhardstraat 10 in Raamsdonksveer.
Op 31 augustus 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten een exploitatievergunning te verlenen voor ondersteunende horeca. Het gaat om de locatie Prins Bernhardstraat 10, 4941GH Raamsdonksveer.
De vergunning is bedoeld om horeca te ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanbieden van eten en drinken als aanvulling op andere activiteiten. Het besluit en bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien. De termijn voor het indienen van een bezwaar loopt tot en met 12 oktober 2026.
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