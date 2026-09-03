Dorpsfeest Achtmaal mag doorgaan tot en met 2028

De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor het Dorpsfeest Achtmaal in 2026, 2027 en 2028. Het evenement vindt plaats in Achtmaal.

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De burgemeester en het college van Zundert hebben op 31 augustus besloten een vergunning te verlenen voor het Dorpsfeest Achtmaal. Het feest mag de komende drie jaar worden georganiseerd in het dorp Achtmaal.

Eventuele verkeersmaatregelen rondom het feest zijn te vinden op de website van de gemeente Zundert. Daar staan ook details over wegwerkzaamheden en andere praktische zaken.