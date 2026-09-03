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Auto botst op vrachtwagen op A16, vrachtwagenchauffeur rijdt door
Vandaag om 09:18 • Aangepast vandaag om 10:42
Een auto is donderdagochtend op een vrachtwagen gebotst op de A16 bij Prinsenbeek. De auto raakte door de klap aan de voorkant beschadigd. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door.
Mogelijk heeft de chauffeur de botsing niet gemerkt. De bestuurster van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, zij raakte niet gewond.
Het ongeval gebeurde tussen knooppunt Princeville en de afslag Prinsenbeek.
Vrachtwagenchauffeur niet gezocht
Vanwege de aanrijding is één rijstrook afgesloten. Een berger neemt de beschadigde auto mee.
De politie laat weten dat er waarschijnlijk niet meer gezocht wordt naar de vrachtwagenchauffeur. Er is volgens een woordvoerder van de politie geen strafbaar feit gepleegd en er is weinig informatie over de vrachtwagen die betrokken was bij de botsing.
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