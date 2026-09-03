Auto botst op vrachtwagen op A16, vrachtwagenchauffeur rijdt door

Een auto is donderdagochtend op een vrachtwagen gebotst op de A16 bij Prinsenbeek. De auto raakte door de klap aan de voorkant beschadigd. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door.

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Mogelijk heeft de chauffeur de botsing niet gemerkt. De bestuurster van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, zij raakte niet gewond.