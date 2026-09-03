Vergunning voor verbouwing aan Donkbeemd in Lage Mierde

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor het verwijderen van een dragende binnenmuur en het plaatsen van een stalen balk in een woning aan Donkbeemd 29 in Lage Mierde.

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Met de vergunning krijgt de eigenaar van de woning aan Donkbeemd 29 toestemming om een verbouwing uit te voeren. De dragende binnenmuur wordt weggehaald en vervangen door een stalen balk. De gemeente heeft deze vergunning op 1 september 2026 toegekend.

Het besluit is onderdeel van de omgevingsvergunningen die de gemeente verleent. Dergelijke vergunningen zijn nodig om te zorgen dat veranderingen aan gebouwen veilig en volgens de regels worden uitgevoerd. Het kenmerk van deze zaak is 16676623.