Wijziging dierenverblijven en mestopslag in Hooge Mierde gemeld

Bij een locatie in Hooge Mierde zijn plannen gemeld voor het aanpassen van dierenverblijven en de opslag van vaste mest. Het gaat om een melding van het bedrijf Piers Pro Dressage.

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Op 19 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft activiteiten van het bedrijf Piers Pro Dressage aan De Luther 8 in Hooge Mierde.

De melding gaat over het wijzigen van dierenverblijven en het opslaan van vaste mest. Dit is een kennisgeving en er zijn geen mogelijkheden om hiertegen bezwaar te maken. Het verzoek is geregistreerd onder de nummers 2026061900827 en 2026061900828.

Deze meldingen maken deel uit van de procedure met zaaknummer Z-2026-010547.