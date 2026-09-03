64 nieuwe woningen op veilingterrein in Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een overeenkomst gesloten voor de bouw van 64 woningen op het veilingterrein in Mierlo. Het gaat om een mix van sociale huur, middenhuur en koopwoningen.

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Op 27 augustus 2026 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een overeenkomst gesloten met een initiatiefnemer voor de bouw van 64 woningen op de locatie Loeswijk 41 in Mierlo, beter bekend als het veilingterrein. In de plannen worden onder meer 19 sociale huurappartementen, 2 appartementen in de middenhuur en verschillende koopwoningen gerealiseerd. De koopwoningen variëren van middenprijs tot duur.

De afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar zijn vastgelegd in de overeenkomst, waardoor de bouw van de woningen mogelijk wordt gemaakt. Een korte beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt zes weken ter inzage, van 3 september tot en met 15 oktober 2026, in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop.