Vergunning verleend voor ATB-toertocht in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de CarProf Wils ATB-toertocht. Het evenement vindt plaats op 1 november 2026 en 10 januari 2027 bij de Frans van Beststraat.

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Op dinsdag 31 augustus 2026 heeft de gemeente Valkenswaard besloten toestemming te geven voor het evenement "CarProf Wils ATB toertocht". Het evenement wordt georganiseerd bij Frans van Beststraat 7A in Valkenswaard.

De vergunning is geregistreerd onder dossiernummer 0000512071. Het besluit maakt het mogelijk dat de toertocht op twee dagen kan plaatsvinden: dinsdag 1 november 2026 en woensdag 10 januari 2027.