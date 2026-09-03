Ondergrondse papiercontainer komt in Peperstraat Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft besloten een ondergrondse container voor papier en karton te plaatsen in de Peperstraat. De container komt naast een bestaande restafvalcontainer.

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Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft een locatie aangewezen voor een nieuwe ondergrondse container voor oud papier en karton. Deze komt in de groenstrook naast de huidige ondergrondse restafvalcontainer aan de Peperstraat.

Volgens de gemeente voldoet deze plek aan alle richtlijnen en is het een veilige keuze qua verkeer en geluid. De container helpt bij een efficiënte inzameling en draagt bij aan een nettere straat. Het besluit is op 24 augustus 2026 vastgesteld en gepubliceerd in het gemeenteblad.