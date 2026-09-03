Navigatie overslaan
Ontdek

Ondergrondse papiercontainer komt in Peperstraat Valkenswaard

Vandaag om 09:21

De gemeente Valkenswaard heeft besloten een ondergrondse container voor papier en karton te plaatsen in de Peperstraat. De container komt naast een bestaande restafvalcontainer.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft een locatie aangewezen voor een nieuwe ondergrondse container voor oud papier en karton. Deze komt in de groenstrook naast de huidige ondergrondse restafvalcontainer aan de Peperstraat.

Volgens de gemeente voldoet deze plek aan alle richtlijnen en is het een veilige keuze qua verkeer en geluid. De container helpt bij een efficiënte inzameling en draagt bij aan een nettere straat. Het besluit is op 24 augustus 2026 vastgesteld en gepubliceerd in het gemeenteblad.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.