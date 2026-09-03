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Nieuw bijgebouw gepland aan Zandbergstraat in Valkenswaard

Vandaag om 09:21

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het slopen van oude bijgebouwen en de bouw van een nieuw bijgebouw aan de Zandbergstraat.

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Op 1 september heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de locatie Zandbergstraat 50 in Valkenswaard, waar bestaande bijgebouwen gesloopt worden om plaats te maken voor een nieuw bijgebouw.

De vergunning betreft een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de bouw niet volledig binnen de standaardregels valt. De werkzaamheden kunnen nu van start gaan, omdat de vergunning is verleend.

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