Dakkapel in Willemstad wordt vergroot

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het vergroten van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Hogeweg 16 in Willemstad.

Gevonden voor jou

De vergunning werd op 1 september 2026 verzonden en heeft betrekking op het uitbreiden van een dakkapel aan de voorkant van het huis. Dit project is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Volgens de regels treedt de vergunning in werking op de dag na de officiële bekendmaking. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen dit besluit. De woning bevindt zich aan de Hogeweg in Willemstad.