Bodemsanering aan Dikkendijk in Zevenbergen afgerond

De bodemsanering aan de Dikkendijk in Zevenbergen is afgerond. De bodemkwaliteit lag boven de interventiewaarde en betrof meer dan 25 kubieke meter grond.

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Op 1 september 2026 is de sanering van vervuilde grond aan de Dikkendijk in Zevenbergen voltooid. Het ging om bodem die de interventiewaarde overschreed, wat betekent dat de verontreiniging een risico vormde voor mens en milieu. In totaal werd meer dan 25 kubieke meter vervuilde grond aangepakt.

De melding van deze sanering is afgehandeld onder zaaknummer Z2026-00021438. Volgens de procedure is het niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen deze melding.