Grond of baggerspecie toegepast bij Hogerwerf in Roosendaal

Bij Hogerwerf in Roosendaal is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerspecie. Deze melding is op 1 september afgehandeld.

Gevonden voor jou

De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie, wat inhoudt dat grond of baggerslib op de locatie wordt gebruikt of neergelegd. Dit kan bijvoorbeeld zijn om de bodem op te hogen of aan te leggen.

Het proces is afgehandeld door de gemeente Roosendaal en draagt het zaaknummer Z2026-00022102. Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep tegen deze melding.