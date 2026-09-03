Gemeente Deurne wil grond verkopen en verhuren

De gemeente Deurne heeft plannen om grond te verkopen en te verhuren aan eigenaren van aangrenzende percelen. Het gaat om stukken grond in Deurne, Vlierden en Neerkant die onderdeel zijn van het project Aanpak Oneigenlijk Grondgebruik.

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Deurne wil grond verkopen en verhuren aan eigenaren van aangrenzende percelen. Daarbij gaat het om zes stukken grond voor verkoop en twee stukken voor verhuur. Deze percelen liggen onder andere aan de Dorpsstraat, Blasiusstraat en Buys Ballotstraat.

De gemeente heeft besloten dat deze eigenaren als enige serieuze gegadigden in aanmerking komen. Dit is vastgesteld volgens de selectiecriteria uit het Didam-arrest, waarin transparantie en redelijkheid centraal staan. Het project Aanpak Oneigenlijk Grondgebruik vormt de basis voor deze overeenkomsten.

De percelen variëren in grootte van 11 tot 182 vierkante meter. De gemeente heeft de plannen openbaar gemaakt zodat belanghebbenden kennis kunnen nemen van deze voorgenomen overeenkomsten.