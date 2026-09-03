Straatbbq op 6 september in Nuenen

Op 6 september 2026 vindt er een straatbarbecue plaats aan de Kersenbogerd in Nuenen. De melding is verzonden door een groep bewoners onder de naam De Koppel – Bogerd - Bloempjes.

Gevonden voor jou

De barbecue is aangemeld als een activiteit die op de openbare weg plaatsvindt en waarbij buurtgenoten samenkomen. Er is geen sprake van juridische procedures of bezwaarmogelijkheden, omdat het om een melding gaat en niet om een vergunningsaanvraag.

De melding is op 27 augustus 2026 verzonden en goedgekeurd. Bewoners van de Kersenbogerd zullen op 6 september samen genieten van een gezellige buurtbijeenkomst.