Vergunning verleend voor dakkapel aan Oude Kerkdijk in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven voor een dakkapel aan de Oude Kerkdijk.

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De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Oude Kerkdijk 30 in Nuenen. Het besluit is op 1 september 2026 verzonden.