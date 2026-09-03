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Vergunning verleend voor dakkapel aan Oude Kerkdijk in Nuenen
Vandaag om 09:21
De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven voor een dakkapel aan de Oude Kerkdijk.
De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Oude Kerkdijk 30 in Nuenen. Het besluit is op 1 september 2026 verzonden.
De vergunning gaat in één dag na de bekendmaking. De stukken rondom het besluit zijn digitaal beschikbaar via de gemeente. Bezwaar maken tegen de vergunning is mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum.
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