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Open Monumentendag in Nuenen op 13 september 2026
Vandaag om 09:21
Op zondag 13 september opent Heemkundekring De Drijehornick twee monumenten in Nuenen voor het publiek tijdens de Open Monumentendag.
De Heemkundekring organiseert de Open Monumentendag bij het Heemhuis aan Papenvoort 15a en het Weefhuis aan Lucas van Hauthemlaan 1. Bezoekers kunnen tussen kwart voor één en vier uur ’s middags een kijkje nemen in deze historische gebouwen.
De melding voor dit evenement is op 27 augustus 2026 verzonden. Het betreft een informatieve aankondiging, zonder verdere juridische procedures of bezwaarmogelijkheden.
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