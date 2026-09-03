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Containers en dixi geplaatst aan Lidwinastraat in Vught
Vandaag om 09:21
In Vught zijn twee containers en een dixi geplaatst bij Lidwinastraat 2. De gemeente heeft hiervoor een ontheffing verleend van 31 augustus tot en met 30 oktober.
Burgemeester en wethouders van Vught hebben toestemming gegeven voor het gebruik van de openbare weg aan de Lidwinastraat 2. Het gaat om het plaatsen van twee containers en een dixi, die daar gedurende twee maanden mogen blijven staan.
De ontheffing is op 31 augustus verzonden. Het gebruik van de openbare weg op deze locatie is toegestaan tot en met 30 oktober 2026.
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