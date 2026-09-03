Gehandicaptenparkeerplaats aangelegd in Vught

In de Sasse van Ysseltstraat in Vught is een gehandicaptenparkeerplaats aangelegd. Het verkeersbord E6 markeert de plek en het kenteken van de aanvrager staat op het onderbord. Dit moet zorgen voor beter toegankelijk parkeren.

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De gemeente Vught heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats te maken bij huisnummer 52 in de Sasse van Ysseltstraat. Het gaat om een openbare parkeerplek dicht bij de woning van de aanvrager, die een gehandicaptenparkeerkaart heeft. Omdat er geen parkeerruimte op eigen terrein beschikbaar is, is deze plek toegewezen.

Het verkeersbord E6, dat aangeeft dat het een gehandicaptenparkeerplaats is, is voorzien van een onderbord met het kenteken van de aanvrager. Dit garandeert dat de plek vrij blijft voor de persoon die het nodig heeft. De politie-eenheid Oost-Brabant heeft met deze maatregel ingestemd. Het besluit is genomen op donderdag 3 september 2026.