Gehandicaptenparkeerplaats op Bleekstraat 10 in Vught

De gemeente Vught heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te richten op Bleekstraat 10. Het verkeersbord wordt geplaatst om een veilige en toegankelijke parkeerplek te garanderen.

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Het college van burgemeester en wethouders in Vught heeft officieel besloten tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Bleekstraat 10. De parkeerplaats is bedoeld om de mobiliteit van de aanvrager met een fysieke beperking te ondersteunen.

Het gekozen parkeervak ligt dichtbij de woning van de aanvrager, die niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein. De locatie is beoordeeld als geschikt en veilig, zonder nadelige gevolgen voor verkeersveiligheid of bereikbaarheid. De politie-eenheid Oost-Brabant, team Meijerij, heeft ingestemd met de voorgestelde maatregel.

Het verkeersbord E6 met onderbord wordt geplaatst om de plek officieel te markeren. Dit biedt de aanvrager een gegarandeerde parkeerplek dicht bij huis, ongeacht de parkeerdruk in de omgeving. De maatregel draagt bij aan de zelfstandigheid en verkeersdeelname van de aanvrager.