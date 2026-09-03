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Beslistermijn verlengd voor bosaanplanting in Strijbeek
Vandaag om 09:21
Burgemeester en Wethouders van Alphen-Chaam hebben de beslistermijn voor een aanvraag om een bos aan te planten in Strijbeek met zes weken verlengd.
De aanvraag betreft het aanplanten van een bos, het verplaatsen van een greppel en het plaatsen van een tijdelijk wildraster. Dit alles moet gebeuren nabij Zwarte Goor in Strijbeek, een locatie met de code CHA00-L-947.
Het besluit om de termijn te verlengen is op 31 augustus 2026 genomen. De wettelijke periode is met zes weken verlengd, waardoor de gemeente meer tijd heeft om de aanvraag te behandelen.
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