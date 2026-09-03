Omgevingsvergunning voor lichtmasten in Uden ingetrokken

De gemeente Maashorst heeft besloten om een eerder verleende vergunning voor lichtmasten bij park Moleneind in Uden in te trekken.

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Op 1 september heeft de gemeente Maashorst de omgevingsvergunning ingetrokken die op 13 juli was verleend. Het ging om een vergunning voor het verplaatsen van drie lichtmasten bij het rugbyveld in park Moleneind, ongeveer vier meter van hun oorspronkelijke locatie. Dit besluit is geregistreerd onder zaaknummer 69138-2026.

De reden voor de intrekking is niet vermeld, maar de vergunning maakte deel uit van het omgevingsplan. Het besluit kan gevolgen hebben voor de verlichting in het park en eventueel voor gebruikers van het rugbyveld.