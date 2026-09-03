Gemeente Oisterwijk introduceert nieuw uitvoeringsbesluit subsidies

Vanaf 1 oktober 2026 treedt in Oisterwijk een nieuw uitvoeringsbesluit subsidies in werking. Dit besluit biedt richtlijnen voor subsidieaanvragen die maatschappelijke initiatieven ondersteunen.

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Het nieuwe uitvoeringsbesluit van de gemeente Oisterwijk omvat gedetailleerde regels voor subsidies op diverse terreinen, zoals welzijn, sport, cultuur en stadspromotie. Het doel is om initiatieven te stimuleren die bijdragen aan een inclusieve samenleving, sociale cohesie, preventie en economische ontwikkeling.

De regeling bevat specifieke eisen voor aanvragers, waaronder het aantonen van samenwerking met lokale organisaties en het indienen van een gedetailleerd activiteitenplan en begroting. Voor sommige subsidies, zoals die voor stadspromotie en welzijnswerk, wordt slechts één partij geselecteerd om integrale activiteiten uit te voeren.

Het subsidieplafond varieert per categorie, met een totaalbudget van meer dan 6 miljoen euro verspreid over meerdere beleidsgebieden. Aanvragen worden beoordeeld op impact, doelgroepbereik, samenwerking en financiële onderbouwing.

Het uitvoeringsbesluit is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 25 augustus 2026 en is vanaf 1 oktober van kracht.