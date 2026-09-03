Hilvarenbeek herstelt juridisch fout in bestemmingsplan

De gemeente Hilvarenbeek heeft een reparatiebesluit genomen voor het bestemmingsplan ‘Baarschot, Diessen en Haghorst’. Het besluit herstelt een juridische fout rond omgevingsvergunningen voor een woonproject aan de Willibrordusstraat in Diessen.

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Het bestemmingsplan ‘Baarschot, Diessen en Haghorst’ is op 7 juli 2026 door het college van Hilvarenbeek aangepast. Dit was nodig omdat eerdere vergunningen voor een collectieve woonvorm voor ouderen aan de Willibrordusstraat 8-10 in Diessen niet goed waren opgenomen in het plan. Het reparatiebesluit corrigeert deze fout, maar brengt verder geen nieuwe veranderingen in het beleid.

Het perceel Willibrordusstraat 8-10 ligt aan de noordkant van Diessen, dichtbij de Julianastraat en het centrum. Het gebied biedt een goede aansluiting op lokale wegen en is onderdeel van de bebouwde kom van de gemeente Hilvarenbeek.