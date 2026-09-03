Sloopmelding binnenmuur ontvangen in Dongen

Op Noorderlaan 95 in Dongen is een melding gedaan voor sloopwerkzaamheden aan een binnenmuur. Deze werkzaamheden zijn vergunningsvrij.

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Op 26 augustus 2026 heeft de gemeente Dongen een melding ontvangen voor het slopen van een binnenmuur aan de Noorderlaan 95. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001348. Omdat het om vergunningsvrije werkzaamheden gaat, is een vergunning niet nodig.

Bij vergunningsvrije activiteiten zoals deze, kunnen bewoners geen bezwaar maken. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen, onder vermelding van het zaaknummer.