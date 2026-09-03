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Container geplaatst in Dongen van 14 tot 21 september
Vandaag om 09:21
Van 14 tot 21 september wordt een container geplaatst op Anna Blamanstraat 6 in Dongen.
Op 31 augustus is een melding ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een container aan de Anna Blamanstraat 6 in Dongen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001372. Het betreft opslag van roerende zaken en is vergunningsvrij.
Omdat de activiteiten uit deze melding geen vergunningsplicht hebben, is bezwaar maken niet mogelijk. De container zal aanwezig zijn tussen 14 en 21 september 2026.
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