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Melding: container tijdelijk geplaatst in Dongen

Vandaag om 09:21

Van 1 tot 15 september wordt bij Lingestraat 23 in Dongen een container geplaatst. De melding is vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

Op 1 september 2026 is een melding geregistreerd voor het plaatsen van een container aan de Lingestraat 23 in Dongen. De container zal daar tijdelijk staan, van 1 tot en met 15 september. Dit betreft opslag van roerende zaken.

Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, is het niet mogelijk om hier bezwaar tegen te maken. De melding staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001379.

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