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Container geplaatst in Dongen van 18 september tot 1 oktober
Vandaag om 09:21
Van 18 september tot 1 oktober wordt een container geplaatst aan de Kanaalstraat 70 in Dongen. Dit is gemeld bij de gemeente, maar er is geen vergunning nodig.
De melding voor het plaatsen van de container aan de Kanaalstraat 70 in Dongen is op 1 september geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001375. Het gaat om opslag van roerende zaken, zoals bijvoorbeeld tijdelijke opslag van materialen of goederen.
Omdat deze activiteit vergunningsvrij is, zijn er geen mogelijkheden om bezwaar te maken. De container zal tot en met 1 oktober op deze locatie blijven staan.
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