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Asbest wordt gesaneerd aan Molendijk in 's Gravenmoer

Vandaag om 09:21

Op 18 augustus is een melding ontvangen voor het saneren van asbest aan de Molendijk in 's Gravenmoer. Dit werk is vergunningsvrij.

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De melding heeft betrekking op sloopwerkzaamheden aan bouwwerken op de locatie Molendijk 3 in 's Gravenmoer. Het gaat om activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001302.

Omdat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn, is het niet mogelijk hier bezwaar tegen te maken. Het saneren van asbest zorgt ervoor dat gevaarlijke materialen veilig worden verwijderd uit gebouwen.

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