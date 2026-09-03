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Asbest wordt gesaneerd aan Molendijk in 's Gravenmoer
Vandaag om 09:21
Op 18 augustus is een melding ontvangen voor het saneren van asbest aan de Molendijk in 's Gravenmoer. Dit werk is vergunningsvrij.
De melding heeft betrekking op sloopwerkzaamheden aan bouwwerken op de locatie Molendijk 3 in 's Gravenmoer. Het gaat om activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001302.
Omdat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn, is het niet mogelijk hier bezwaar tegen te maken. Het saneren van asbest zorgt ervoor dat gevaarlijke materialen veilig worden verwijderd uit gebouwen.
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