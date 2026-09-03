Kunststof kozijnen en HR+++glas voor woning in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van kunststof kozijnen en HR+++glas op de begane grond van een woning aan de Hugo Wolfstraat.

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Op 1 september 2026 heeft het college van Waalwijk een omgevingsvergunning goedgekeurd. De vergunning betreft het plaatsen van kunststof kozijnen, een voordeur en isolerend HR+++glas op de begane grond van de woning aan Hugo Wolfstraat 14. De werkzaamheden vallen onder bouwactiviteiten in het omgevingsplan.

Het besluit is op dezelfde dag bekendgemaakt. De stukken zijn in te zien bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk. Voorafgaand aan inzage moet een afspraak worden gemaakt.