Advertentie
Vergunning aangevraagd voor veranda in achtertuin Oosterhout
Vandaag om 09:21
In Oosterhout is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een veranda in de achtertuin van een woning aan de Buys Ballotlaan.
De aanvraag voor de bouw van een veranda is op 25 augustus 2026 ingediend bij de gemeente. Het gaat om een woning aan de Buys Ballotlaan 6 in Oosterhout.
Een vergunning is nodig om de plannen te mogen uitvoeren. De veranda moet in de achtertuin van het huis komen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie