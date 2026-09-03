Vergunning aangevraagd voor veranda in achtertuin Oosterhout

In Oosterhout is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een veranda in de achtertuin van een woning aan de Buys Ballotlaan.

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De aanvraag voor de bouw van een veranda is op 25 augustus 2026 ingediend bij de gemeente. Het gaat om een woning aan de Buys Ballotlaan 6 in Oosterhout.

Een vergunning is nodig om de plannen te mogen uitvoeren. De veranda moet in de achtertuin van het huis komen.