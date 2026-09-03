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Glazen balkonwanden gepland aan Santrijnpark in Oosterhout
Vandaag om 09:21
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van glazen balkonwanden aan twee adressen in het Santrijnpark in Oosterhout.
De aanvraag betreft het realiseren van glazen balkonwanden aan Santrijnpark 98 en 126, beide gelegen in Oosterhout. Het verzoek is ingediend op 21 augustus 2026 en heeft referentienummer 1103756.
Met deze aanpassing krijgen de balkons een moderne uitstraling en worden ze beter beschermd tegen weersinvloeden. De aanvraag wordt momenteel beoordeeld door de gemeente Oosterhout.
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