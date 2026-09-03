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Bodemsanering van start bij Bakertand in Goirle

Vandaag om 09:21

In Goirle is een bodemsanering gestart bij Bakertand. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

Gevonden voor jou

De gemeente Goirle heeft een melding ontvangen voor het saneren van vervuilde bodem op de locatie Bakertand. Het gaat om grond die de grenswaarde voor bodemkwaliteit overschrijdt en waarvan de hoeveelheid meer dan 25 kubieke meter bedraagt.

Deze melding is op 1 september 2026 afgehandeld. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze procedure.

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